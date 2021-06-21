Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации

Замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Россия и Израиль ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

«Переговоры идут и по линии министерств иностранных дел, и по линии министерств здравоохранения. Они пока не публиковали, не дали информацию со списком вакцин, которые сейчас планируются для пропуска. Но, естественно, вопрос о признании наших вакцин ставится не только в Израиле, но и в других странах», — приводит РИА Новости его слова.

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года.

Ранее МИД Израиля сообщил, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в страну с 1 июля. Уточнения о принимаемых вакцинах будут объявлены дополнительно.

Также Иванов заявил, что Россия и США начнут работу по восстановлению выдачи виз.