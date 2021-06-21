Захарова прокомментировала заявление Псаки об антироссийских санкциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о политике антироссийских санкций.

В своём Telegram-канале Захарова привела цитату Псаки о том, что «закон требует», чтобы США «продолжали рассматривать санкции, связанные с применением химического оружия».

«А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также считает, что США необходимо сначала наказать самих себя санкциями «за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру».

«А потом можно будет слово «закон» произносить», — резюмировала Захарова.

Как сообщила газета The New York Times, Псаки заявляла, что после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена «не было изменений» касательно санкций.

«Закон требует, чтобы мы продолжали следить за объектами санкций, связанными с применением химического оружия», — заявила она.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN заявил, что США готовят новые санкции в отношении России.

Захарова отмечала, что на незаконные действия США в отношении России всегда следовал закономерный ответ.