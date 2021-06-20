Байден встретится в Вашингтоне с президентом Афганистана

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Президент США Джо Байден 25 июня встретится в Вашингтоне с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.
Байден встретится в Вашингтоне с президентом Афганистана
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Президент Байден с нетерпением ждёт возможности принять президента Афганистана Ашрафа Гани, главу Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу в Белом доме 25 июня 2021 года», — говорится в заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Джен Псаки.

По её словам, визит «подчеркнёт прочное партнёрство между США и Афганистаном на фоне продолжающегося сокращения (американского) военного присутствия» в Афганистане. 

Ранее сообщалось, что США вывели более половины войск из Афганистана.

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