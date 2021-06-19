WSJ: США выведут часть войск и вооружений с Ближнего Востока

Соединённые Штаты начали выводить часть сил и вооружений из ряда стран Ближнего Востока. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, США выведут ряд войск, самолётов и противоракетных систем с Ближнего Востока в рамках реорганизации военного присутствия в регионе.

Отмечается, что сокращение военной техники вызвано тем, что США концентрируют внимание вооружённых сил на вызовах со стороны России и Китая.

Также стало известно, что Пентагон выводит восемь противоракетных батарей Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии.

Кроме того, США выводят из Саудовской Аравии систему заатмосферного перехвата THAAD, а также сокращают число истребителей в этом регионе.

Ранее сообщалось, что США вывели более половины войск из Афганистана.