В Британии попробовали ускорить выздоровление от COVID-19 с помощью ингалятора
- РИА Новости
Об этом пишет The Telegraph.
В статье приводится вывод исследования, согласно которому будесонид, который применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни лёгких, может помочь больным COVID-19.
Как отметила Черчилль, применение лекарства «сокращает время выздоровления в среднем на три дня».
В настоящее время специалисты продолжают исследование, чтобы «понять всю пользу такого лечения».
«Минздрав продолжит отслеживать результаты по мере поступления более подробных данных... и будет готов скорректировать рекомендации при необходимости», — добавила замминистра.
Как ранее рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, регистрация назальной вакцины от коронавирусной инфекции может произойти в 2022 году.