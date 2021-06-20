В Британии попробовали ускорить выздоровление от COVID-19 с помощью ингалятора

Парламентский заместитель министра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль предположила, что использование ингалятора от астмы может сократить время выздоровления после коронавируса.

Об этом пишет The Telegraph.

В статье приводится вывод исследования, согласно которому будесонид, который применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни лёгких, может помочь больным COVID-19.

Как отметила Черчилль, применение лекарства «сокращает время выздоровления в среднем на три дня».

В настоящее время специалисты продолжают исследование, чтобы «понять всю пользу такого лечения».

«Минздрав продолжит отслеживать результаты по мере поступления более подробных данных... и будет готов скорректировать рекомендации при необходимости», — добавила замминистра.

Как ранее рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, регистрация назальной вакцины от коронавирусной инфекции может произойти в 2022 году.