В Британии попробовали ускорить выздоровление от COVID-19 с помощью ингалятора

Короткая ссылка
Парламентский заместитель министра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль предположила, что использование ингалятора от астмы может сократить время выздоровления после коронавируса.
В Британии попробовали ускорить выздоровление от COVID-19 с помощью ингалятора
  • РИА Новости

Об этом пишет The Telegraph.

В статье приводится вывод исследования, согласно которому будесонид, который применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни лёгких, может помочь больным COVID-19.

Как отметила Черчилль, применение лекарства «сокращает время выздоровления в среднем на три дня».

В настоящее время специалисты продолжают исследование, чтобы «понять всю пользу такого лечения».

«Минздрав продолжит отслеживать результаты по мере поступления более подробных данных... и будет готов скорректировать рекомендации при необходимости», — добавила замминистра.

Как ранее рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, регистрация назальной вакцины от коронавирусной инфекции может произойти в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить