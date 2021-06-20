Йеменские хуситы заявили, что сбили американский беспилотник

Йеменские хуситы (движение «Ансар Алла») заявили, что сбили американский беспилотник в провинции Мариб на северо-востоке страны.

«Системе ПВО ракетой класса «земля — воздух» удалось сбить американский разведывательный беспилотник ScanEagle, который совершал враждебные действия в провинции Мариб», — написал в Twitter представитель вооружённых сил хуситов Яхья ас-Сариа.

По его словам, операция была задокументирована и будет представлена в СМИ позднее.

В мае президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о продлении режима чрезвычайной ситуации по Йемену до 16 мая 2022 года.

В феврале США исключили йеменское движение «Ансар Алла» (хуситов) из списка иностранных террористических организаций.