Байден продлил режим ЧС по Йемену ещё на год

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о продлении режима чрезвычайной ситуации по Йемену до 16 мая 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Байден заявил, что действия и политика «некоторых бывших членов правительства Йемена и других лиц» продолжают угрожать безопасности и стабильности в этой стране, вследствие чего санкции против них должны быть пролонгированы, передаёт ТАСС.

Он добавил, что «в связи с этим объявленный 16 мая 2012 года режим чрезвычайной ситуации должен продлиться после 16 мая 2021 года».

«Я продлеваю на один год режим чрезвычайной ситуации по Йемену», — заключил американский президент.

В феврале США исключили йеменское движение «Ансар Алла» (хуситов) из списка иностранных террористических организаций.