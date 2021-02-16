США исключили хуситов из списка террористических организаций

США исключили йеменское движение «Ансар Алла» (хуситов) из списка иностранных террористических организаций. Об этом сообщило американское Министерство финансов.

«Госдепартамент США отменил внесение движения «Ансар Алла» в санкционные списки, вследствие чего «Ансар Алла» более не является заблокированным в рамках правил введения санкций, связанных с мировым терроризмом, правил санкций в отношении террористических организаций или президентского указа 13224 в соответствии с поправками», — говорится в заявлении.

На сайте также приводится список физлиц, исключённых из списков санкций.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон с 16 февраля исключает хуситов из списка террористов. Минфин США за день до инаугурации Джо Байдена объявил о внесении движения в этот список.

4 февраля Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия для мирного урегулирования.