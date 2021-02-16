США исключили хуситов из списка террористических организаций
- Reuters
«Госдепартамент США отменил внесение движения «Ансар Алла» в санкционные списки, вследствие чего «Ансар Алла» более не является заблокированным в рамках правил введения санкций, связанных с мировым терроризмом, правил санкций в отношении террористических организаций или президентского указа 13224 в соответствии с поправками», — говорится в заявлении.
На сайте также приводится список физлиц, исключённых из списков санкций.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон с 16 февраля исключает хуситов из списка террористов. Минфин США за день до инаугурации Джо Байдена объявил о внесении движения в этот список.
4 февраля Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия для мирного урегулирования.