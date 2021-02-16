США исключили хуситов из списка террористических организаций

Короткая ссылка
США исключили йеменское движение «Ансар Алла» (хуситов) из списка иностранных террористических организаций. Об этом сообщило американское Министерство финансов.
США исключили хуситов из списка террористических организаций
  • Reuters

«Госдепартамент США отменил внесение движения «Ансар Алла» в санкционные списки, вследствие чего «Ансар Алла» более не является заблокированным в рамках правил введения санкций, связанных с мировым терроризмом, правил санкций в отношении террористических организаций или президентского указа 13224 в соответствии с поправками», — говорится в заявлении.

На сайте также приводится список физлиц, исключённых из списков санкций.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон с 16 февраля исключает хуситов из списка террористов. Минфин США за день до инаугурации Джо Байдена объявил о внесении движения в этот список.

4 февраля Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия для мирного урегулирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить