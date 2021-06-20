Посол России прибыл в Шереметьево для возвращения в США

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Посол России Анатолий Антонов прибыл в московский аэропорт Шереметьево, откуда, как предполагается, он направится в США.
Посол России прибыл в Шереметьево для возвращения в США
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Самолёт совершит посадку в Нью-Йорке днём в воскресенье, 20 июня, далее Антонов направится в Вашингтон, передаёт РИА Новости.

Ранее лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве договорились о разрешении проблем в работе дипведомств двух стран. Глава МИД России Сергей Лавров назвал возвращение послов «важным, но символическим жестом».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова ранее рассказала, когда посол России в США Антонов вернётся в Вашингтон. По её словам, следующую рабочую неделю он проведёт уже непосредственно в США.

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