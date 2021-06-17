Россия и США договорились решить проблемы в работе дипведомств

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На саммите России и США в Женеве российский лидер Владимир Путин и американский президент Джо Байден договорились попытаться устранить проблемы, которые препятствуют нормальной работе диппредставительств двух стран.
Россия и США договорились решить проблемы в работе дипведомств
  • Reuters

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США на брифинге по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Полная стенограмма мероприятия опубликована на сайте Госдепа США.

«Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы, и посол Салливан, который находится здесь, надеюсь, уже собрал свою сумку и будет готовиться к возвращению в Москву, а посол Антонов вернётся в Вашингтон», — отметил американский чиновник.

Он добавил, что государственные лидеры достигли договорённостей по этому поводу и в более широком смысле.

«Посмотрим, сможем ли мы решить проблемы, связанные с поддержанием наших дипломатических миссий. Есть договорённость работать над этим», — сказал представитель администрации США.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее заявил, что посол России в США Анатолий Антонов может вернуться в Вашингтон до конца июня.

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