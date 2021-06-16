В МИД назвали возможные сроки возвращения посла России в США

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Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что посол России в США Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон до конца июня.
В МИД назвали возможные сроки возвращения посла России в США
  • © РИА Новости

Об этом он заявил журналистам.

«Я думаю, что до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернётся в Вашингтон», — приводит его слова ТАСС.

Ранее российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве договорились о возвращении американского и российского послов в диппредставительства в Москве и Вашингтоне.

21 марта российский посол прибыл из США в российскую столицу. Он заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

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