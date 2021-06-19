Посол США в Москве надеется на скорое возвращение в Россию

Посол США в России Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждёт, что в ближайшее время вернётся в Россию для продолжения своей профессиональной деятельности.

Об этом сообщил пресс-секретарь американского дипведомства Джейсон Ребхольц в своем аккаунте в Twitter.

«После важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве, включая директивы в сфере стратегической стабильности, прав человека и стабильных и предсказуемых отношений с Россией», — цитирует он Салливана.

На саммите России и США в Женеве государственные лидеры Владимир Путин и Джо Байден договорились о разрешении проблем в работе дипведомств двух стран. Глава МИД России Сергей Лавров назвал возвращение послов «важным, но символическим жестом».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова ранее рассказала, когда посол России в США Антонов вернётся в Вашингтон. По её словам, следующую рабочую неделю он проведёт уже непосредственно в США.