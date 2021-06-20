На авиабазе Хмеймим состоялся концерт для военных врачей
«Здесь слышишь песни редко и любая песня кажется яркой и красивой», — передаёт РИА Новости слова начальника хирургического отделения медицинского отряда спецназначения Ислама Яхшибаева.
Военнослужащий Захар Глушаков подчеркнул, что подобные выступления скрашивают военную службу вдали от дома.
«Хотелось бы почаще таких концертов», — сказал военный.
Отмечается, что музыканты из ЮВО также выступили для военных в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.
Ранее сообщалось, что народный артист России Александр Розенбаум выступил на авиабазе Хмеймим.