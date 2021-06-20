На авиабазе Хмеймим состоялся концерт для военных врачей

Ансамбль Южного военного округа (ЮВО) дал концерт для военных врачей на российской авиабазе Хмеймим в Сирии ко Дню медицинского работника.

«Здесь слышишь песни редко и любая песня кажется яркой и красивой», — передаёт РИА Новости слова начальника хирургического отделения медицинского отряда спецназначения Ислама Яхшибаева.

Военнослужащий Захар Глушаков подчеркнул, что подобные выступления скрашивают военную службу вдали от дома.

«Хотелось бы почаще таких концертов», — сказал военный.

Отмечается, что музыканты из ЮВО также выступили для военных в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Ранее сообщалось, что народный артист России Александр Розенбаум выступил на авиабазе Хмеймим.