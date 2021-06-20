В Госдепе заявили о желании развить прогресс по ядерной сделке с Ираном

Короткая ссылка
В Госдепартаменте США намерены продолжить обсуждение вопроса о взаимном возвращении Вашингтона и Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

«Мы хотели бы развить значимый прогресс, достигнутый в ходе последнего раунда переговоров в Вене», — цитирует ТАСС заявление представителя Госдепа.

Отмечается, что политика Соединённых Штатов в отношении Ирана направлена на продвижение американских интересов вне зависимости от того, кто находится у власти.

«Мы видели, что министр внутренних дел Ирана объявил Ибрагима Раиси победителем выборов в Иране», — сообщил представитель американского ведомства.

Ранее стало известно, что глава судебной власти страны Ибрагим Раиси победил на президентских выборах.

Российский лидер Владимир Путин поздравил Раиси с победой на выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить