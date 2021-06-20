В Госдепе заявили о желании развить прогресс по ядерной сделке с Ираном

В Госдепартаменте США намерены продолжить обсуждение вопроса о взаимном возвращении Вашингтона и Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

«Мы хотели бы развить значимый прогресс, достигнутый в ходе последнего раунда переговоров в Вене», — цитирует ТАСС заявление представителя Госдепа.

Отмечается, что политика Соединённых Штатов в отношении Ирана направлена на продвижение американских интересов вне зависимости от того, кто находится у власти.

«Мы видели, что министр внутренних дел Ирана объявил Ибрагима Раиси победителем выборов в Иране», — сообщил представитель американского ведомства.

Ранее стало известно, что глава судебной власти страны Ибрагим Раиси победил на президентских выборах.

Российский лидер Владимир Путин поздравил Раиси с победой на выборах.