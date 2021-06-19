Путин поздравил Раиси с победой на выборах президента Ирана

Российский лидер Владимир Путин поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах президента Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнёрского взаимодействия в международных делах», — отметил президент России.

Как подчеркнул Путин, это в полной мере отвечает интересам российского и иранского народов, а также «идёт в русле упрочения региональной безопасности и стабильности».

Ранее министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли официально объявил, что Раиси победил на президентских выборах.

19 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что победитель президентских выборов в стране уже известен, но не назвал его.