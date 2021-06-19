Посольство России прокомментировало итоги выборов президента в Иране

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Посольство России в Тегеране прокомментировало итоги президентских выборов в Иране.
Посольство России прокомментировало итоги выборов президента в Иране
  • Reuters

«Мы с уважением относимся к выбору иранского народа. Готовы последовательно укреплять взаимодействие с исламской республикой по всем направлениям, так же как мы это делали и при предыдущих президентах Ирана», — приводит РИА Новости заявление дипмиссии.

Ранее министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли официально объявил, что глава судебной власти страны Ибрагим Раиси победил на президентских выборах.

Российский лидер Владимир Путин поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах президента Ирана.

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