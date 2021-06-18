Оперштаб принял решение разрешить въезд в Россию гражданам КНР и Лихтенштейна

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение, «которое будет предложено на утверждение председателю правительства», о включении граждан Китая и Лихтенштейна в перечень иностранных граждан, которые могут въезжать в Россию.
Оперштаб принял решение разрешить въезд в Россию гражданам КНР и Лихтенштейна
  • РИА Новости

«Оперативным штабом принято решение, которое будет предложено на утверждение председателю правительства, о включении граждан Китайской Народной Республики и Княжества Лихтенштейн, поскольку с ним нет авиационного сообщения, в перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в Российскую Федерацию», — сообщила Голикова.

Также оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Ранее стало известно, что Россия с 10 июня официально возобновляет авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, с восемью странами. 

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