Бабиш: Чехия должна наладить новые отношения с Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью радиостанции «Частота 1» заявил, что Чехия должна наладить новые отношения с Россией.

«Несомненно, мы должны наладить новые отношения (с Россией. — RT). Я хочу сказать, что Чехия — суверенная страна, никто не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику, влиять на выборы. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать», — приводит РИА Новости его слова.

14 мая российское правительство утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия.

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что причиной включения этих стран в список стали враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы.