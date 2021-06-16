Джабаров отметил знаменательность самого факта встречи Путина и Байдена

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил в беседе с RT переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

«Факт встречи вообще знаменателен... Провалом она не закончилась — это однозначно, это уже положительный момент. Судя по настроению нашего президента, ответы Байдена, видимо, его удовлетворили. Наш президент проявил максимальную корректность, описывая эту встречу, не допустил ни одного выпада в адрес Байдена, даже включая его прошлые высказывания, и не раз указывал на его высокую компетентность в международных делах, на его опыт», — отметил Джабаров.

Сенатор добавил, что важным является тот факт, что президенты обсудили вопрос Украины.

«На Украине многие расстроились (я имею в виду руководителей Украины), когда услышали, что Байден тоже склоняется к Минским соглашениям», — пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что президенты России и США договорились о возвращении послов двух стран на их место работы — в Москву и Вашингтон.

Путин также заявил, что вопрос Украины на саммите России и США затрагивался.