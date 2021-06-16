Путин ответил словами Льва Толстого на вопрос о доверии с Байденом

Президент России Владимир Путин, комментируя российско-американские отношения после проведения переговоров с президентом США Джо Байденом, привёл слова русского писателя Льва Толстого.

«Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», — сказал Путин на пресс-конференции в Женеве.

Также Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена, данные по телефону, касательно резких слов, высказанных в адрес российского лидера.

Кроме того, Путин отметил, что на его переговорах с Байденом в Женеве стороны не испытывали никакого давления.

Путин такж ответил на вопрос о «новых иллюзиях» после встречи с Байденом.