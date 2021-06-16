Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена по словам в его адрес

Президент России Владимир Путин заявил, что его устроили объяснения президента США Джо Байдена, данные по телефону, касательно резких слов, высказанных в адрес российского лидера.

Об этом Путин рассказал по итогам встречи в Женеве.

«По поводу резких заявлений: что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили», — сказал Путин.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявлял, что российский лидер «заплатит» за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».

Владимир Путин заявил, что не переживает из-за заявлений Джо Байдена в свой адрес.

Позднее Байден прокомментировал своё скандальное высказывание о Путине.