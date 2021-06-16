Путин заявил об отсутствии давления на встрече с Байденом в Женеве

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Президент России Владимир Путин заявил, что на его переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве стороны не испытывали никакого давления.
Путин заявил об отсутствии давления на встрече с Байденом в Женеве
  • Reuters

«Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый, без всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем», — сказал Путин на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что не было давления ни с российской, ни с американской стороны. 

«Да и бессмысленно — люди же не для этого встречаются», — отметил президент. 

Также Путин сообщил, что Байден не приглашал его в гости. По его словам, он пока тоже не делал подобного приглашения.

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