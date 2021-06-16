Путин заявил об отсутствии давления на встрече с Байденом в Женеве
- Reuters
«Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый, без всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем», — сказал Путин на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что не было давления ни с российской, ни с американской стороны.
«Да и бессмысленно — люди же не для этого встречаются», — отметил президент.
Также Путин сообщил, что Байден не приглашал его в гости. По его словам, он пока тоже не делал подобного приглашения.