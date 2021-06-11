Чижов допустил дальнейшую деградацию отношений России и ЕС
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«Наши отношения, конечно, находятся в ненормальном положении и, увы, имеют тенденцию к дальнейшей деградации», — приводит ТАСС слова Чижова.
В начале апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова возрождать отношения с Европейским союзом, но не будет стучаться в закрытую дверь.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил дальнейшей деградации отношений Евросоюза с Россией.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление посла ЕС о том, что отношения между Москвой и Брюсселем находятся «в низшей точке после холодной войны».