Чижов допустил дальнейшую деградацию отношений России и ЕС

Российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил в эфире «Россия 24», что отношения России и Евросоюза имеют тенденцию к деградации.

«Наши отношения, конечно, находятся в ненормальном положении и, увы, имеют тенденцию к дальнейшей деградации», — приводит ТАСС слова Чижова.

В начале апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова возрождать отношения с Европейским союзом, но не будет стучаться в закрытую дверь.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил дальнейшей деградации отношений Евросоюза с Россией.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление посла ЕС о том, что отношения между Москвой и Брюсселем находятся «в низшей точке после холодной войны».