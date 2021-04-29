Захарова отреагировала на слова посла ЕС об отношениях с Россией
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«Не хватает в цитате самого главного и честного — «благодаря усилиям Брюсселя», — написала она в Facebook.
Во время выступления на открытии 13-й Российско-германской сырьевой конференции посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз и Россия «в принципе находятся в низшей точке с момента окончания холодной войны».
«И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже», — цитирует дипломата ТАСС.
Он добавил, что необходимо использовать шансы на сотрудничество, в частности в сфере бизнеса.
В начале апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова возрождать отношения с Европейским союзом, но не будет стучаться в закрытую дверь.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил дальнейшей деградации отношений Евросоюза с Россией.