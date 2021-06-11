Встреча Путина и президента Швейцарии состоится 16 июня
- РИА Новости
«Двусторонние переговоры между Швейцарией и Россией состоятся в среду, 16 июня», — говорится на официальном сайте швейцарского правительства.
Отмечается, что в состав российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным войдёт также глава российского МИД Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что президент Швейцарии рассчитывает на встречу с Путиным в Женеве.
Как ранее заявили в швейцарском МИД, вилла Ла Гранж в Женеве станет площадкой для переговоров Путина и американского лидера Джо Байдена 16 июня.