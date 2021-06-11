Встреча Путина и президента Швейцарии состоится 16 июня

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и швейцарский лидер Ги Пармелан проведут встречу 16 июня, сообщает сайт правительства Швейцарии.
Встреча Путина и президента Швейцарии состоится 16 июня
  • РИА Новости

«Двусторонние переговоры между Швейцарией и Россией состоятся в среду, 16 июня», — говорится на официальном сайте швейцарского правительства.

Отмечается, что в состав российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным войдёт также глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что президент Швейцарии рассчитывает на встречу с Путиным в Женеве.

Как ранее заявили в швейцарском МИД, вилла Ла Гранж в Женеве станет площадкой для переговоров Путина и американского лидера Джо Байдена 16 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить