Встреча Путина и президента Швейцарии состоится 16 июня

Президент России Владимир Путин и швейцарский лидер Ги Пармелан проведут встречу 16 июня, сообщает сайт правительства Швейцарии.

«Двусторонние переговоры между Швейцарией и Россией состоятся в среду, 16 июня», — говорится на официальном сайте швейцарского правительства.

Отмечается, что в состав российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным войдёт также глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что президент Швейцарии рассчитывает на встречу с Путиным в Женеве.

Как ранее заявили в швейцарском МИД, вилла Ла Гранж в Женеве станет площадкой для переговоров Путина и американского лидера Джо Байдена 16 июня.