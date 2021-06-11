Президент Швейцарии рассчитывает на встречу с Путиным в Женеве

Президент Швейцарии Ги Пармелан рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Женеве.

«Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих сферах, а также уважительный и качественный диалог. Я рад, что мы с моим коллегой (главой МИД Швейцарии. — RT) Игнацио Кассисом сможем встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита в Женеве», — написал он в Twitter.

Как ранее заявили в МИД Швейцарии, вилла Ла Гранж в Женеве станет площадкой для переговоров Путина и Байдена 16 июня.

Президенты планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.