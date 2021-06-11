CNN: Путин и Байден могут не провести пресс-конференцию после встречи

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин по итогам встречи в Женеве 16 июня могут не провести совместную пресс-конференцию, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.

В сообщении телеканала утверждается, что к настоящему времени «не ожидается, что президент Байден и российский президент Путин проведут совместную пресс-конференцию по итогам их важного саммита в Женеве».

Как ранее заявили в МИД Швейцарии, вилла Ла Гранж в Женеве станет площадкой для переговоров Путина и Байдена 16 июня. Президенты планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.

На мероприятие запросили аккредитацию более 1 тыс. журналистов.