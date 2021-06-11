Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств причастности России к инциденту с Ryanair

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств какой-либо причастности России к посадке самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.

Как пишет РИА Новости, об этом британский министр сказал агентству Reuters.

«У нас нет... доказательств какого-либо участия России в принудительной посадке гражданского самолёта в Белоруссии», — сказал Рааб.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация считает, что власти России непричастны к принудительной посадке самолёта компании Ryanair в Белоруссии.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.