Мишустин денонсировал меморандум между Россией и США об «открытой суше»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши».
Мишустин денонсировал меморандум между Россией и США об «открытой суше»
  • globallookpress.com

Об этом говорится на правовом портале. 

«Принять распоряжение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством России и правительством Соединённых Штатов Америки в отношении «открытой суши», подписанного в городе Вашингтоне 17 июня 1992 года», — отмечается в документе.

Уточняется, что Министерству иностранных дел России поручено уведомить американскую сторону о принятом решении.

Ранее российское правительство одобрило продление до конца 2030 года соглашения с США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

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