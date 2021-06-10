Мишустин денонсировал меморандум между Россией и США об «открытой суше»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши».

Об этом говорится на правовом портале.

«Принять распоряжение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством России и правительством Соединённых Штатов Америки в отношении «открытой суши», подписанного в городе Вашингтоне 17 июня 1992 года», — отмечается в документе.

Уточняется, что Министерству иностранных дел России поручено уведомить американскую сторону о принятом решении.

Ранее российское правительство одобрило продление до конца 2030 года соглашения с США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.