Макрон высказался об отношениях НАТО с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об отношениях НАТО с Россией.
Макрон высказался об отношениях НАТО с Россией
  • Reuters

«Я думаю, что НАТО находится в ситуации, когда необходимо основательно прояснить свою стратегию в самых разных областях. Мы должны прояснить, куда идёт организация. Прежде всего — каких отношений альянс желает с Россией», — цитирует ТАСС Макрона.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден в рамках переговоров в Вашингтоне обсудили стратегию поведения в отношении России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу с НАТО, подчеркнув при этом, что без участия военных экспертов он не имеет смысла.

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