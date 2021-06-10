Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об отношениях НАТО с Россией.

«Я думаю, что НАТО находится в ситуации, когда необходимо основательно прояснить свою стратегию в самых разных областях. Мы должны прояснить, куда идёт организация. Прежде всего — каких отношений альянс желает с Россией», — цитирует ТАСС Макрона.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден в рамках переговоров в Вашингтоне обсудили стратегию поведения в отношении России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова к диалогу с НАТО, подчеркнув при этом, что без участия военных экспертов он не имеет смысла.