Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО с участием военных экспертов

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Россия готова к диалогу с НАТО, но без участия военных экспертов он не имеет смысла, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО с участием военных экспертов
  • © МИД России

Она подчеркнула готовности Москвы к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов.

«Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла. И господину Столтенбергу об этом прекрасно известно», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью газете Die Welt о предложении возобновить встречи в рамках Совета НАТО — Россия.

Он утверждает, что российское правительство пригласили на новую встречу более года назад, но положительного ответа не последовало.

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