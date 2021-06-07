Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО с участием военных экспертов

Россия готова к диалогу с НАТО, но без участия военных экспертов он не имеет смысла, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула готовности Москвы к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов.

«Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла. И господину Столтенбергу об этом прекрасно известно», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью газете Die Welt о предложении возобновить встречи в рамках Совета НАТО — Россия.

Он утверждает, что российское правительство пригласили на новую встречу более года назад, но положительного ответа не последовало.