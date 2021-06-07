Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО с участием военных экспертов
- © МИД России
Она подчеркнула готовности Москвы к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов.
«Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла. И господину Столтенбергу об этом прекрасно известно», — написала дипломат в своём Telegram-канале.
Таким образом Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью газете Die Welt о предложении возобновить встречи в рамках Совета НАТО — Россия.
Он утверждает, что российское правительство пригласили на новую встречу более года назад, но положительного ответа не последовало.