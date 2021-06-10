Суд во Франции вынес приговор мужчине, который дал пощёчину Макрону

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Суд во Франции вынес приговор мужчине, который дал пощёчину президенту страны Эммануэлю Макрону.
Суд во Франции вынес приговор мужчине, который дал пощёчину Макрону
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

Как пишет Francetvinfo.fr, суд приговорил Дамьена Тареля к четырём месяцам тюремного заключения. Ему также назначено ещё 14 месяцев условного заключения.

Прокуратура требовала приговорить обвиняемого к 18 месяцам тюрьмы.

Как сообщалось ранее, Эммануэль Макрон получил пощёчину во время визита в департамент Дром на юго-востоке страны. В ситуацию вмешалась служба безопасности и отвела Макрона в сторону.

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