Суд во Франции вынес приговор мужчине, который дал пощёчину Макрону

Суд во Франции вынес приговор мужчине, который дал пощёчину президенту страны Эммануэлю Макрону.

Как пишет Francetvinfo.fr, суд приговорил Дамьена Тареля к четырём месяцам тюремного заключения. Ему также назначено ещё 14 месяцев условного заключения.

Прокуратура требовала приговорить обвиняемого к 18 месяцам тюрьмы.

Il écope donc de 4 mois ferme, avec mandat de dépôt. Le procureur de la République avait requis 18 mois de prison fermehttps://t.co/V5kXyJVhBfpic.twitter.com/S38EZiy36i — franceinfo (@franceinfo) June 10, 2021

Как сообщалось ранее, Эммануэль Макрон получил пощёчину во время визита в департамент Дром на юго-востоке страны. В ситуацию вмешалась служба безопасности и отвела Макрона в сторону.