Северная Македония оценила ответные меры России на высылку дипломата

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Северная Македония сожалеет в связи с решением России объявить персоной нон грата сотрудника посольства страны в Москве в ответ на высылку в мае из Скопье российского дипломата, заявил глава северомакедонского МИД Буяр Османи.
Северная Македония оценила ответные меры России на высылку дипломата
  • Reuters

«Сожалеем о несправедливом решении МИД России, чисто ответном политическом решении», — написал он в Twitter.

В Северной Македонии предупредили о негативных последствиях подобного решения для отношений двух стран.

10 июня Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата.

18 мая власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата.

В МИД России пообещали ответить на этот недружественный шаг.

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