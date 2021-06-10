Северная Македония оценила ответные меры России на высылку дипломата
- Reuters
«Сожалеем о несправедливом решении МИД России, чисто ответном политическом решении», — написал он в Twitter.
В Северной Македонии предупредили о негативных последствиях подобного решения для отношений двух стран.
10 июня Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата.
18 мая власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата.
В МИД России пообещали ответить на этот недружественный шаг.