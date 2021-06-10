Северная Македония оценила ответные меры России на высылку дипломата

Северная Македония сожалеет в связи с решением России объявить персоной нон грата сотрудника посольства страны в Москве в ответ на высылку в мае из Скопье российского дипломата, заявил глава северомакедонского МИД Буяр Османи.

Reuters

«Сожалеем о несправедливом решении МИД России, чисто ответном политическом решении», — написал он в Twitter. В Северной Македонии предупредили о негативных последствиях подобного решения для отношений двух стран. 10 июня Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата. 18 мая власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата. В МИД России пообещали ответить на этот недружественный шаг.