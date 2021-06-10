Россия объявила дипломата Северной Македонии персоной нон грата

Москва в ответ на высылку российского дипломата из Скопье объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата, сообщает МИД России.

«10 июня временный поверенный в делах Республики Северная Македония в России Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве», — говорится в заявлении.

В российском ведомстве уточнили, что данный шаг является ответной мерой на «ничем не мотивированное решение» Северной Македонии в отношении дипломата России.

18 мая власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата.

В МИД России пообещали ответить на этот недружественный шаг.