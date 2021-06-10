Россия объявила дипломата Северной Македонии персоной нон грата
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«10 июня временный поверенный в делах Республики Северная Македония в России Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве», — говорится в заявлении.
В российском ведомстве уточнили, что данный шаг является ответной мерой на «ничем не мотивированное решение» Северной Македонии в отношении дипломата России.
18 мая власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата.
В МИД России пообещали ответить на этот недружественный шаг.