Россия объявила дипломата Северной Македонии персоной нон грата

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Москва в ответ на высылку российского дипломата из Скопье объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата, сообщает МИД России.
Россия объявила дипломата Северной Македонии персоной нон грата
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

«10 июня временный поверенный в делах Республики Северная Македония в России Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве», — говорится в заявлении.

В российском ведомстве уточнили, что данный шаг является ответной мерой на «ничем не мотивированное решение» Северной Македонии в отношении дипломата России.

18 мая власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата.

В МИД России пообещали ответить на этот недружественный шаг.

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