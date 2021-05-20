В Северной Македонии высказались о высылке российского дипломата

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Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи выразил надежду, что высылка российского дипломата из республики не повлияет на отношения Москвы со Скопье.
В Северной Македонии высказались о высылке российского дипломата
  • Pixabay

Министр рассказал, что интересы Северной Македонии в России представляют исполняющий обязанности посла и ещё один дипломат.

По его словам, у республики нет информации, что их дипломата вышлют из Москвы.

«Надеемся, что это решение не повлияет на ухудшение отношений между двумя странами, но ясно, что у государств есть инструменты для принятия таких решений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата.

В МИД России пообещали ответить на высылку дипломата.

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