В Северной Македонии высказались о высылке российского дипломата
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Министр рассказал, что интересы Северной Македонии в России представляют исполняющий обязанности посла и ещё один дипломат.
По его словам, у республики нет информации, что их дипломата вышлют из Москвы.
«Надеемся, что это решение не повлияет на ухудшение отношений между двумя странами, но ясно, что у государств есть инструменты для принятия таких решений», — цитирует его РИА Новости.
Ранее власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата.