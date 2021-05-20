В Северной Македонии высказались о высылке российского дипломата

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи выразил надежду, что высылка российского дипломата из республики не повлияет на отношения Москвы со Скопье.

Министр рассказал, что интересы Северной Македонии в России представляют исполняющий обязанности посла и ещё один дипломат.

По его словам, у республики нет информации, что их дипломата вышлют из Москвы.

«Надеемся, что это решение не повлияет на ухудшение отношений между двумя странами, но ясно, что у государств есть инструменты для принятия таких решений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата.

В МИД России пообещали ответить на высылку дипломата.