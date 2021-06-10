Европарламент призвал временно отменить патенты на вакцины от COVID-19

Депутаты Европарламента призвали временно отменить патенты на вакцины от коронавирусной инфекции для обеспечения более широкого доступа к препаратам против COVID-19.

«Чтобы ускорить глобальное внедрение вакцин, депутаты ЕП потребовали временного снятия защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса», — говорится в пресс-релизе.

Резолюцию поддержали 355 депутатов, 263 высказались против, 71 парламентарий воздержался от голосования.

В Европарламенте отметили, что добровольное лицензирование и передача технологий странам являются наиболее эффективными способами ускорения глобального производства вакцин в долгосрочной перспективе.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что только Россия передаёт технологии по производству вакцин от COVID-19.

Папа Римский Франциск также призвал временно отказаться от прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса для равного доступа к препаратам.