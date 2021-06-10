МИД занимается ситуацией с арестом Клюшина в Швейцарии по запросу США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» сообщила, что российское дипломатическое ведомство уже несколько месяцев занимается ситуацией с задержанием швейцарскими властями по запросу США россиянина Владислава Клюшина.

«МИД уже этим несколько месяцев занимается. Наше посольство активно вовлечено в защиту прав российского гражданина, как, собственно говоря, делают всегда российские загранучреждения и, естественно, центр», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии по запросу США арестован гражданин России Владислав Клюшин, его обвиняют в финансовых махинациях. Как сообщила официальный представитель швейцарского Федерального офиса юстиции Игнрид Райзер, россиянину грозит экстрадиция.

Адвокат Оливер Чирич, который представляет интересы арестованного в Швейцарии россиянина, рассказал RT, что власти США требуют экстрадировать российского бизнесмена Владислава Клюшина, чтобы получить от него важную информацию о российских государственных структурах.