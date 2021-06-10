Японское судно выдворили из России после уплаты штрафа в 6 млн рублей

Японская рыболовная шхуна, которую 28 мая обнаружили в российской исключительной экономической зоне, выдворена из России после уплаты штрафа в 6 млн рублей, сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

«Штраф японской стороной оплачен в полном объеме, административный арест с японского судна снят. Шхуна выдворена за пределы территории России в сопровождении корабля береговой охраны ПУ ФСБ», — приводит сообщение РИА Новости.

Вина капитана японского судна по факту нарушения правил рыболовства в исключительной экономической зоне России была полностью доказана.

Судовладелец и капитан японского судна были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 8.17, ст. 18.6 КоАП России.

Капитан также привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 19.4 КоАП России за невыполнение законных требований пограничников.

«Общая сумма штрафов составила 6 млн рублей», — уточнили в ФСБ.

МИД России ранее заявил протест посольству Японии из-за инцидента с обнаруженной у острова Сахалин японской рыболовной шхуной, которая не отвечала на запросы и при преследовании опасно маневрировало и осуществило навал на сторожевой катер.

В Токио при этом заявили, что промысел вёлся в эксклюзивной экономической зоне Японии.