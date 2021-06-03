МИД России выразил Японии протест из-за действий японских рыбаков
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- РИА Новости
Пограничники увидели японскую шхуну около острова Сахалин, судно не отвечало на запросы и попыталось скрыться, а при преследовании «опасно маневрировало» и осуществило навал на сторожевой катер.
«Японским представителям подчёркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права», — говорится в сообщении МИД.
Теперь судно «Эйхо-мару 172» отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства.
3 июня правительство Японии заявило России протест в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны.
По мнению Токио, промысел вёлся в эксклюзивной экономической зоне Японии.