Джонсон и Байден согласуют новую Атлантическую хартию

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Британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ходе встречи намерены составить новую Атлантическую хартию и договориться возобновить авиасообщение между двумя странами.
Джонсон и Байден согласуют новую Атлантическую хартию
  • Reuters

Как пишет ТАСС, их первая очная встреча состоится в четверг, 10 июня, в английском графстве Корнуолл в преддверии саммита лидеров стран G7.

В заявлении, распространённом канцелярией Джонсона, сказано, что результатом переговоров двух лидеров станет принятие новой Атлантической хартии.

Отмечается, что документ будет состоять из восьми ключевых тем, над которыми Джонсон и Байден хотят «работать сообща на благо человечества».

«Многие из них опираются на наши многолетние ценности, включая защиту демократии, коллективную безопасность, строительство... глобальной торговой системы», — говорится в нём.

Кроме того, среди остальных тем названы: меры по борьбе с кибератаками, проблемы экологии, противостояние пандемии коронавируса и восстановление экономики.

Ранее стало известно, что Байден отправился в свою первую поездку за рубеж на посту главы государства.

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