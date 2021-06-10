Джонсон и Байден согласуют новую Атлантическую хартию
- Reuters
Как пишет ТАСС, их первая очная встреча состоится в четверг, 10 июня, в английском графстве Корнуолл в преддверии саммита лидеров стран G7.
В заявлении, распространённом канцелярией Джонсона, сказано, что результатом переговоров двух лидеров станет принятие новой Атлантической хартии.
Отмечается, что документ будет состоять из восьми ключевых тем, над которыми Джонсон и Байден хотят «работать сообща на благо человечества».
«Многие из них опираются на наши многолетние ценности, включая защиту демократии, коллективную безопасность, строительство... глобальной торговой системы», — говорится в нём.
Кроме того, среди остальных тем названы: меры по борьбе с кибератаками, проблемы экологии, противостояние пандемии коронавируса и восстановление экономики.
Ранее стало известно, что Байден отправился в свою первую поездку за рубеж на посту главы государства.