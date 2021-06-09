В МИД России заявили о конце времён «перезагрузок» в отношениях с США

Времена «перезагрузок» в отношениях России и США остались в прошлом, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Времена разного рода «перезагрузок» остались в прошлом. Я лично не верю ни в какие «перезагрузки» в дальнейшем, и лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику, а заниматься конкретикой дел, конкретикой малых шагов, из которых, как я надеюсь, произрастёт всё же некоторое большее доверие друг к другу и, может быть, начнётся изменение к лучшему в восприятии России в США и США в России», — цитирует РИА Новости Рябкова на форуме «Примаковские чтения — 2021».

Ранее Сергей Рябков прокомментировал предстоящую встречу российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

Он также отметил, что Россия продолжает поднимать тему невыдачи виз в диалоге с США, однако пока отклика нет.