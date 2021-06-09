Рябков прокомментировал предстоящую встречу Путина с Байденом
- РИА Новости
Он сообщил, что «с ней связываются очень серьёзные ожидания».
«Это действительно важнейшее событие международного календаря, и это событие, как мы надеемся, принесёт с собой ответы на многие вопросы», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Путин и Байден начнут конструктивный диалог об оживлении процесса разоружения и контроле над вооружениями.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и Факты» отметил, что Путин и Байден самостоятельно определят ключевые темы для обсуждения на саммите.