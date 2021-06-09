Рябков прокомментировал предстоящую встречу Путина с Байденом

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в рамках «Примаковских чтений — 2021» прокомментировал предстоящую встречу российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
Рябков прокомментировал предстоящую встречу Путина с Байденом
  • РИА Новости

Он сообщил, что «с ней связываются очень серьёзные ожидания».

«Это действительно важнейшее событие международного календаря, и это событие, как мы надеемся, принесёт с собой ответы на многие вопросы», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Путин и Байден начнут конструктивный диалог об оживлении процесса разоружения и контроле над вооружениями.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и Факты» отметил, что Путин и Байден самостоятельно определят ключевые темы для обсуждения на саммите.

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