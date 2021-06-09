Рябков прокомментировал предстоящую встречу Путина с Байденом

Замглавы МИД России Сергей Рябков в рамках «Примаковских чтений — 2021» прокомментировал предстоящую встречу российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

Он сообщил, что «с ней связываются очень серьёзные ожидания».

«Это действительно важнейшее событие международного календаря, и это событие, как мы надеемся, принесёт с собой ответы на многие вопросы», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Путин и Байден начнут конструктивный диалог об оживлении процесса разоружения и контроле над вооружениями.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и Факты» отметил, что Путин и Байден самостоятельно определят ключевые темы для обсуждения на саммите.