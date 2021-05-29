Генсек ООН призвал Путина и Байдена к диалогу о контроле над вооружениями

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начнут конструктивный диалог об оживлении процесса разоружения и контроле над вооружениями.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя офиса Генсека ООН.

«Генеральный секретарь приветствует извещение о том, что президент Путин и президент Байден встретятся в Женеве в следующем месяце, и надеется, что они вступят в конструктивный диалог о том, как оживить разоружение и контроль над вооружениями, в том числе через новое соглашение на смену СНВ-III», — заявили в организации.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт переговоры с Байденом 16 июня в Женеве.