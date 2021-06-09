Россия и Турция отметили важность возобновления авиасообщения

Россия и Турция провели межмидовские консультации, в ходе которых стороны отметили важность полномасштабного авиасообщения между странами и обсудили ряд других вопросов.

Так, например, дипломаты затронули ситуации в Закавказье, на Украине и в Центральной Азии, а также высоко оценили деятельность российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«С российской стороны была акцентирована необходимость взвешенного подхода к ситуации на юго-востоке Украины, недопустимость поддержки милитаристских устремлений Киева и разного рода антироссийских инициатив», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее в авиакомпании Turkish Airlines сообщили, что Турция упростила правила въезда для туристов из России, разрешив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.

Глава Ростуризма Зарина Догузова также выражала надежду, что к июлю у россиян появится возможность посетить Турцию.