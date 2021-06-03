Turkish Airlines: Турция упростила правила въезда для россиян

Короткая ссылка
В авиакомпании Turkish Airlines сообщили, что Турция упростила правила въезда для туристов из России, разрешив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.
Turkish Airlines: Турция упростила правила въезда для россиян
  • Reuters

«Прибывающим из России путешественникам не надо будет сдавать ПЦР-тесты, если они могут предоставить официальный документ о пройденной вакцинации по меньшей мере за 14 дней до въезда в Турцию или о том, что они переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев», — приводит ТАСС слова представителя авиакомпании.

Отмечается, что пассажиры также могут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в Турцию, или тест на антитела к коронавирусу, сделанный за 48 часов до въезда.

Подробнее — в материале RT.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что к июлю у россиян появится возможность посетить Турцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить