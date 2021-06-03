Turkish Airlines: Турция упростила правила въезда для россиян

В авиакомпании Turkish Airlines сообщили, что Турция упростила правила въезда для туристов из России, разрешив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.

«Прибывающим из России путешественникам не надо будет сдавать ПЦР-тесты, если они могут предоставить официальный документ о пройденной вакцинации по меньшей мере за 14 дней до въезда в Турцию или о том, что они переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев», — приводит ТАСС слова представителя авиакомпании.

Отмечается, что пассажиры также могут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в Турцию, или тест на антитела к коронавирусу, сделанный за 48 часов до въезда.

Подробнее — в материале RT.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что к июлю у россиян появится возможность посетить Турцию.