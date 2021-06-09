Маас выразил надежду на обсуждение Байденом и Путиным темы разоружения

Германия рассчитывает, что американский и российский лидеры Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве 16 июня обсудят вопрос разоружения, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы сказали нашим американским коллегам, что если дело дойдёт до саммита Байдена с Путиным, чтобы на повестке переговоров стоял вопрос разоружения. Нам нужны США и Россия, когда речь заходит о ядерном разоружении», — цитирует его заявление в ходе выступления в бундестаге РИА Новости.

Маас подчеркнул, что ФРГ выступает за выработку новых договорённостей в сфере разоружения.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Путин и Байден начнут конструктивный диалог об оживлении процесса разоружения и контроле над вооружениями.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и Факты» отметил, что Путин и Байден самостоятельно определят ключевые темы для обсуждения на саммите.