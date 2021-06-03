Столтенберг заявил, что НАТО приветствует встречу Путина и Байдена

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НАТО приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая ожидается 16 июня в Женеве, заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что НАТО приветствует встречу Путина и Байдена
  • Reuters

Об этом он сказал после переговоров в Брюсселе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

«Я приветствую, что Байден после встречи с лидерами НАТО проведёт встречу с президентом Путиным. Встреча между двумя президентами соответствует двойственному подходу НАТО к России, нам необходимы сдерживание и оборона, но также и диалог», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, НАТО следует стремиться улучшить отношения с Россией.

«Сейчас наши отношения, наверное, самые сложные со времён холодной войны, мы должны предотвращать возможные инциденты, нам нужны контакты, нужна предсказуемость, и встреча Байдена с Путиным — это часть нашего диалога с Россией», — отметил генсек НАТО.

Он также выразил надежду, что лидеры России и США на саммите обсудят вопрос контроля над вооружениями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет иллюзий по встрече Путина и Байдена.

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