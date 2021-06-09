В РСТ допустили возвращение полётов в Турцию с июля

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что полётные программы между Россией и Турцией могут восстановиться в июле.
В РСТ допустили возвращение полётов в Турцию с июля
  • РИА Новости

«По Турции было заявлено руководителем Ростуризма, что в ближайшее время, с июля, полётные программы будут восстанавливаться», — приводит Интерфакс слова Барзыкина.

Он отметил, что число инфицированных коронавирусом на турецких курортах снижается.  

Ранее в авиакомпании Turkish Airlines сообщили, что Турция упростила правила въезда для туристов из России, разрешив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.

Глава Ростуризма Зарина Догузова также выражала надежду, что к июлю у россиян появится возможность посетить Турцию.

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