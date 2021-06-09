Лавров отметил неготовность представителей Запада к честному диалогу с Россией

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Представители Запада не готовы к честному диалогу с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров отметил неготовность представителей Запада к честному диалогу с Россией
  • © РИА Новости / POOL

«Не только Россия, многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе хайли лайкли, примеров такого подхода множество», — сказал Лавров, выступая на «Примаковских чтениях».

По его словам, это подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий, размывает возможности дипломатии как важнейшего инструмента внешней политики.

Ранее Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром.

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