Лавров отметил неготовность представителей Запада к честному диалогу с Россией
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«Не только Россия, многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе хайли лайкли, примеров такого подхода множество», — сказал Лавров, выступая на «Примаковских чтениях».
По его словам, это подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий, размывает возможности дипломатии как важнейшего инструмента внешней политики.
Ранее Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром.