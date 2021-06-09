Главы стран G7 планируют поддержать проведение ОИ в Токио

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Лидеры стран G7 планируют поддержать проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летом 2021 года, сообщает японская газета «Йомиури».
Главы стран G7 планируют поддержать проведение ОИ в Токио
  • Reuters

Отмечается, что в ходе встречи лидеров «Большой семёрки» премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намеревается подчеркнуть готовность японских властей к проведению безопасной и защищённой от COVID-19 Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь намечены на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее стало известно, что спонсоры летних Олимпийских игр в Токио призывают перенести соревнования на сентябрь-октябрь.

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